حالة الطقس غدا.. استمرار الأجواء الدافئة والعظمى بالقاهرة تصل إلى 26 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدًا، مشيرة إلى استمرار الأجواء الدافئة على أغلب الأنحاء خلال النهار، ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

طقس دافئ نهارًا

وأضافت «الأرصاد» أنه تسود شبورة مائية كثيفة خلال فترات الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، محذرة من أنها قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأما عن حركة الأمواج فإنها تكون غدًا كالتالي:

- البحر المتوسط موج خفيف إلى معتدل: ارتفاع الموج بنسبة 1: 1.75 متر.

- البحر الأحمر موج خفيف إلى معتدل: ارتفاع الموج يكون بنسبة 1: 1.5 متر.

درجات الحرارة غدًا

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة يوم الجمعة في بعض المدن المصرية:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- طنطا: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- شبين الكوم: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- كفر الشيخ: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- دمياط: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- الإسماعيلية: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

- قنا: العظمى 25 درجة والصغرى 9 درجة.

- أسوان: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

- سوهاج: العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجة.

- المنيا: العظمى 23 درجة والصغرى 6 درجة.

- أسيوط: العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجة.