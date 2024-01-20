«Mean Girls» يتصدر الإيرادات في أسبوعه الأول بـ44 مليون دولار

نجح فيلم «Mean Girls» في تصدر شباك الإيرادات خلال أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، محققا إيرادات في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية 38.4 مليون دولار، بالإضافة إلى 5.5 مليون دولار في السوق الخارجي حول العالم، ليصل إجمالي إيراداته لـ43.9 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم «The Beekeeper» في المركز الثاني

بينما جاء في المركز الثاني في قائمة الإيرادات فيلم «The Beekeeper» الذي حقق إيرادات بلغت 22 مليون دولار محليا، بالإضافة إلى 21 مليون دولار عالميا ليصل إجمالي الإيرادات لـ43 مليون دولار، وذلك خلال أسبوعه الأول في السينمات، وفي المركز الثالث جاء فيلم «Anyone But You»، بإجمالي إيرادات بلغت 81 مليون دولار على مستوى العالم في 28 يوما بالسينمات.

«Wonka» يتراجع في قائمة الإيرادات

وتراجع فيلم «Wonka» إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات، محققا إجمالي إيرادات وصل لـ 511 مليون دولار على مستوى العالم في أسبوعه الخامس بدور العرض السينمائي، يليه فيلم «The Boys in the Boat» الذي تقدم إلى المركز السادس بقائمة الإيرادات بـ42 مليون دولار.