فيلم Mean Girls يحتفظ بصدارة شباك التذاكر الأمريكي.. و«The Beekeeper» يتراجع

لليوم الرابع على التوالي ينجح فيلم «Mean Girls» في الحفاظ على صدارة شباك التذاكر الأمريكي، محققا 4.5 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي الإيرادات المحلية للفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية فقط لـ 33.2 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

بينما حافظ فيلم «Wonka» على تواجده في المركز الثاني في قائمة الإيرادات محققا 2.5 مليون دولار، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال شهر في دور العرض السينمائي حول العالم لـ507 ملايين دولار، وتراجع فيلم «The Beekeeper» بطولة النجم جيسون ستاثام إلى المركز الثالث بـ2.4 مليون دولار، وحقق إجمالي إيرادات على مدار 4 أيام وصل لـ21 مليون دولار.

«Anyone But You» يتراجع من صدارة الإيرادات

وفي المركز الرابع جاء فيلم الرسوم المتحركة «Migration» بـ2.1 مليون دولار، والذي حقق إجمالي إيرادات خلال 25 يوما حول العالم بلغت 174 مليون دولار، وتراجع إلى المركز الخامس فيلم «Anyone But You» بعد ما احتفظ بصدارة الإيرادات لأيام، وحثث 1.4 مليون دولار، بإجمالي إيرادات قارب الـ 80 مليون دولار.