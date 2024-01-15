«Mean Girls» يحقق 32 مليون دولار في أيامه الأولى بدور السينمات الأمريكية

نجاح جديد يشهده شباك التذاكر الأمريكي مع فيلم «Mean Girls» خلال أيامه الأولى في شباك التذاكر الأمريكي، إذ حقق الفيلم إيرادات بلغت 28 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وارتفعت الإيرادات أمس الاثنين خلال عطلة مارتن لوثر كينج جونيور ووصلت لـ 32 مليون دولار، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وعلى المستوى الدولي حقق فيلم «Mean Girls» إيرادات بلغت 6.5 مليون دولار من عرضه في 16 سوقًا حول العالم، ويبدأ عرض الفيلم في نهاية الأسبوع المقبل في المملكة المتحدة ونيوزيلندا يليها عددًا من الأسواق الرئيسية الأخرى.

تفاصيل فيلم «Mean Girls»

ويعتبر فيلم «Mean Girls» هو نسخة جديدة من الفيلم الأصلي الذي تمّ تقديمه عام 2004، وكلاهما يستند إلى كتاب روزاليند وايزمان لعام 2002 بعنوان «Queen Bees and Wannabes»، والفيلم من إخراج سامانثا جاين وأرتورو بيريز جونيور، ويجمع في بطولته كلا من أنجوري رايس وهو الدور الذى قامت به ليندسي لوهان في النسخة الأصلية، بجانب كلا من أولي كرافاليو وكريستوفر بريني مع رينيه راب في شخصية «ريجينا جورج»، وبلغت ميزانية الفيلم 36 مليون دولار.