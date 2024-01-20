«رياضة الإسكندرية»: تطوير مركز شباب المسيري والتسليم خلال 3 أشهر

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن إدارة المنشآت والتجهيزات تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 في كل المراكز والأندية الشعبية.

تطوير مركز شباب المسيري

وذكرت هبة مدني، مدير عام مركز شباب المسيري التابع لفرع العجمي، أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة دورات المياه، حيث تم تركيب مواسير التغذية والصرف، مشيرة إلى أن المركز كان في حاجة ماسة للتطوير والتجديد، باعتباره متنفس مهم وحيوي لأهالي مناطق العجمي.

التطوير خلال 3 شهور

وأوضح المهندس أحمد حسن خير الله، رئيس المركز، إن مركز شباب المسيري هو الوحيد بمنطقة العجمي، ويستفيد منة شباب وأطفال وأهالي المنطقة، والتطوير الذى تقوم بة مديرية الشباب والرياضة جاء لينقل المركز من حالته الحالية غير اللائقة إلى مكان مناسب لممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة، ومن المقرر أن تنتهي أعمال التطوير خلال 3 أشهر.