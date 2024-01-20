الأرصاد تحذر من موجة أمطار شديدة تضرب البلاد الأيام المقبلة

حذرت الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية من موجة أمطار شديدة تضرب البلاد الأيام المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة يوم الاثنين الموافق 22 يناير على السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات مئوية، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

الأرصاد تحذر من موجة أمطار شديدة تضرب البلاد

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل موجة أمطار شديدة تشهدها بعض المناطق الأسبوع الحالي، إذ يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 50 و60% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة ونشاط الرياح

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحبها اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح بين 55 و 65 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة الإثنين 22 يناير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.