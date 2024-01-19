«الأرصاد»: انخفاض الحرارة 5 درجات بدءا من الاثنين المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الطقس اليوم الجمعة، سيشهد مزيدا من الارتفاع بقيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية والتي ستتسبب أيضاً في طول فترات سطوح أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، لتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 23 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، بنحو 4 درجات، وستصل لـ 25 درجة مئوية بعد غدٍ الأحد.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنَّ طقس النهار دافئ بشكل كبير على أغلب محافظات الجمهورية اليوم، مشيرةً إلى أنَّ درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض من يوم الاثنين المقبل، بشكل ملحوظ، والانخفاض سيتراوح بين 5 و6 درجات، لتصل العظمى على القاهرة إلى 20 درجة فقط في النهار، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لـ الأرصاد: «تباين درجات الحرارة أمر طبيعي وليس له علاقة بالتغير المناخي، خاصة إذا كان التأثير ناتج عن كتل هوائية صحراوية والتي تتسبب مع أشعة الشمس في ارتفاع درجات الحرارة نهاراً، فيما تنخفض الحرارة في الليل بشكل ملحوظ، وتحديداً في المحافظات التي لها ظهير صحراوي والتي يصل فرق درجات الحرارة فيها بين الليل والنهار لنحو 15 درجة مئوية».

واستطردت: «الشبورة المائية كثيفة على أغلب الطرق السريعة، بل ووصلت إلى حد الضباب في بعض الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية ومدن القناة لتنخفض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، ومتوقع مع تقدم ساعات النهار تلاشي الشبورة وتحسن الرؤية للطرق».