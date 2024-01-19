«الأرصاد»: انخفاض الحرارة في 9 مناطق عن 10 درجات.. وسانت كاترين الأكثر برودة

كشفت غرف العمليات في المحافظات، حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء على أن يكون الطقس شديدة البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، على أن تتضمن درجات الحرارة قائمة المدن الأكثر برودة، وهي 3 مدن، ضمن 9 مناطق تنخفض درجة الحرارة بها عن 10 درجات مئوية، فضلاً عن تأثير بعض الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة منها الشبورة وسقوط الأمطار.

المدن والمحافظات الأكثر برودة السبت

كشف بيان غرف عمليات المحافظات على مستوى الجمهورية، إن عددا من المحافظات والمدن تشهد تكون الشبورة المائية، على الطرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية، مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل وتكون قائمة المدن الأكثر برودة، هي

سانت كاترين: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 3 درجات مئوية

نخل: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 5 درجات مئوية

سيوة العظمى 23 والصغري 8 درجات مئوية

المناطق التي تنخفض بها الحرارة عن 10 درجات مئوية

المنيا: الحرارة العظمى 24 والصغرى 7 درجات مئوية

بني سويف : درجة الحرارة العظمي 24 والصغرى 8 درجات

العريش : الحرارة العظمي 20 والصغرى 8 درجات

أسيوط: العظمى 24 والصغرى 9 درجات مئوية

سوهاج: الحرارة العظمى 25 والصغرى 9 درجات مئوية

الوادي الجديد: العظمى 25 والصغرى 6 درجات مئوية