«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا.. واضطرابات جوية بدءا من الاثنين

قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا يشهد برودة شديدة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، بجانب وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يقلّ مستوى الرؤية الأفقية.

وأضاف «القياتي» خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مساء دي إم سي» تقديم الإعلامي هيثم السعودى، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الغد سيسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، بجانب توقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، لافتا إلى استمرار الأجواء الباردة نسبيا على كافة الأنحاء.

وتابع: «حالة الطقس ستشهد انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجة مئوية واعتبارًا من الاثنين المقبل تشهد البلاد اضطرابًا في الأحوال الجوية وحالة الطقس».