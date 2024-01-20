‎ 4خطوات للاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد من تكافل وكرامة بالرقم القومي

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي، للتسهيل على المواطنين من أجل توفير رابط للتمكن من الاستعلام عن الأشخاص المُستفيدين من برنامج ‎تكافل وكرامة بالرقم القومي، والحصول على المٌخصصات المالية للدعم النقدي، إذ تٌولى الحكومة اهتماما كبيرًا بالأسر الأولى بالرعاية.

‎تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الجُدد الاستعلام عن أسماء المُستفيدين من برنامج ‎تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال اتباع عدد من الخطوات للتسهيل عليهم.

كيفية الاستعلام

خلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية الاستعلام عن المستفيدين الجدد من تكافل وكرامة بالرقم القومي.

الخطوات

الخطوة الأولى: يقوم الشخص بالدخول على الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg والقيام بتسجيل الدخول.

الخطوة الثانية: يقوم الشخص بإدخال الرقم القومي الخاص به الذي يتكون من 14 رقم، ولكن يُشترط أن تكون البطاقة سارية.

الخطوة الثالثة: يقوم الشخص بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن اسمه بالرقم القومي.

الخطوة الرابعة: بعد ذلك تظهر النتيجة الخاصة بالاستعلام للشخص وحالة البطاقة إذا كانت سارية أم متوقفة وما هي نوعيتها.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص الرقم 19680 ليستطيع الأشخاص التواصل مع أحد المسؤولين بخدمة العملاء، والتمكن من الاستعلام عن أسماء المستفيدين الجٌدد من تكافل وكرامة بالرقم القومي.