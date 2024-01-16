شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024.. «التضامن» تكشف التفاصيل

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024، موضحة أنَّه في حالة رغبة المواطن في التقدم بشكوى يمكنه الدخول على الرابط المخصص لذلك وكتابة الرقم القومي، إذ تظهر له صفحة البيانات الاستعلامية والتي تشتمل على اختيار المحافظة والإدارة الاجتماعية وتحديد نوع الشكوى وكتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

وعن شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024، وضحتها وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وهي كالآتي:

1- شروط التقديم لتكافل

- أن تكون الأسرة لديها أطفال على الأقل طفل واحد.

- يكون سن ميلاد الأطفال حتى سن 18 سنة.

- بالنسبة للأطفال من سن 6 سنوات يجب تسجيلهم في المدارس.

- يجب حضور الأطفال سن 6 سنوات بانتظام في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام المدرسة.

- يجب أن تكون الأسرة ذات مستوى معيشي متواضع.

- يجب عدم امتلاك الأسرة الراغبة في التقديم أراضي أكثر من نصف فدان.

- يجب عدم امتلاك الأسرة «حيازات، وسيارات، ومنازل، وجرارات».

- أيضاً يجب عدم حصول الأسرة على معاش ضماني أو معاش من جمعيات أهلية.

- يجب ألا يكون رب الأسرة يحصل على معاش تأميني أو معاش مُحول أكثر من 400 جنيه.

2- شروط التقديم لبرنامج كرامة

- أن يكون الفرد ذو إعاقة ولديه عجز يمنعه من العمل.

- يكون الفرد مريض بمرض مُستعصي يعجزه عن العمل.

- يثبت درجة العجز من القوميسيون الطبي.

- يجب أن يكون الفرد من أسرة مستواها المعيشي متواضع.

- يجب أن يكون الفرد من أسرة ليس لديها أملاك.

- يجب عدم حصول الفرد على مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي.

- يجب ألا يعمل الفرد في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.