خطوات تفعيل فيزا ميزة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2024.. اصرف من أي مكان

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات عديدة لتفعيل فيزا ميزة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2024، وذلك في إطار حرصها على ميكنة جميع الخدمات لتسهيل الحصول عليها.

فيزا ميزة تمكن المستفيدين من تكافل وكرامة من صرف المعاش من أي ماكينة صراف آلي، دون التقيد بالصرف من مكاتب البريد، فضلا عن عدم اقتصار الصرف على محل السكن.

ويمكن تفعيل فيزا ميزة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة على التالي:

- الاتصال بالخط الساخن 19680

- اتباع الخطوات التي تُطلب بعد الاتصال بالخط الساخن.

- ثالث الخطوات هي أن الموظف بالإدارة الاجتماعية يبدأ تفعيل الباركود المتواجد على فيزا تكافل وكرامة

- رابع الخطوات تنشيط الفيزا

- في حالة عدم معرفة المستفيد تنشيط الفيزا يمكن التوجه إلى وحدة الشئون الاجتماعية.

معلومات مهمة عن تكافل وكرامة للأسر الفقيرة

- زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 5.2 مليون أسرة

- إجمالي المستفيدين 22 مليون مواطن مصري

- ارتفعاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه إلى 19.5 مليار جنيه

- تبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 75%

- تبلغ نسبة الذكور المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 25%

- نسبة 72% في الريف

- يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5.4 مليون طفل

- عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 1.2 مليون فرد

- عدد المسنين 720 ألف فرد

- 750 ألف سيدة معيلة.

- تم خفض نسبة الأمية من 63% بين سيدات مستفيدي برنامج تكافل إلى 47% فقط

- تنفيذ 9 مليون زيارة منزلية

- تنفيذ 1.2 مليون زيارة لعيادات برنامج 2 كفاية البالغة 140 عيادة على مستوى الجمهورية.