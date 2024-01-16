المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024.. «التضامن» توضح

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024، موضحة زيادة حجم الأسر المستفيدة لتصل إلى 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن مصري، وإنهاء عمليات الميكنة بنسبة 100%، لافته إلى انتظام الصرف بداية من أمس بمكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024

حددت الوزارة المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024، كما يلي.

1. أولى إجراءات الاشتراك تبدأ بالتوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم

2. تقديم المستندات المطلوبة مثل:

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

- صور بطاقة الرقم القومي.

- يُسجل على بطاقة التموين اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة.

- يجب أن تكون صورة شهادة الميلاد مميكنة للأفراد أقل من 18 عاما.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما.

- قيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية المتخصصة .

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19.5 مليار جنيه عام 2021-2022، لافته لـ «الوطن»، إلى أنّ البرنامج حقق نجاحات كبيرة في ظل اهتمام القيادة السياسية به.