تحدي «يوسف»: لا للدبلوم.. نعم للهندسة والـ«MMA»

حياته مليئة بالقتال، قاتل لتحسين مستواه التعليمي بالتمرد على شهادة «دبلوم الصنايع» والالتحاق بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، وحين قرّر ممارسة الرياضة اختار لعبة قتالية «MMA» وهي مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة.

«الحياة تحدي» هى قناعة يوسف الطحاوي، صاحب الـ25، ابن قرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وحكى لـ«الوطن» عن التحاقه بالثانوية الفنية الصناعية وحصوله على «دبلوم صنايع»، للوصول منها إلى كلية الهندسة: «دخلت معهد في بورسعيد سنتين، وفي آخر سنة في المعهد جبت مجموع 96% وده خلاني أقدر أختار أي كلية هندسة علي مستوى الجمهورية ولكن اخترت كلية هندسة كفر الشيخ، وحالياً أنا في آخر سنة».

«يوسف»: بدأت لعبة «MMA» سنة 2019

بجانب دراسته حرص «يوسف»، على تنمية موهبته في ممارسة لعبة «MMA» فكان يذهب إلى كليته صباحاً وفي المساء يُمارس لعبته المفضلة: «اللعبة دي بدأتها من 2019، وكنت شايف نفسي هقدر أعمل فيها حاجة، وفعلاً كان أول اختبار ليّ في عالم الـMMA في 2020».

شارك «يوسف»، في عديد من البطولات وحصل على مراكز عدة وفقاً له: «شاركت في بطولات منظمة الايفولوشن (EFC)، ومنظمة (AFC)، ومنظمة مونستر الروسية (MFC)، ومنظمة (HFC)، ومنظمة نايت ميرا، ده غير بطولة محافظة في الكونغ فو، ومركز أول بحر أبيض متوسط في الكونغ فو، وريكوردي في الاحتراف 6 فوز بدون خسارة أو تعادل».

«يوسف»: بتمرن يومياً ساعة ونص على الأقل

يحرص «يوسف» على تقسيم وقته بين المذاكرة والـ«MMA»: «بروح كليتي الصبح وأحضر عشان طبعاً هندسة صعبة بروح كل يوم من الساعة 7 الصبح أرجع البيت علي المغرب، وبيكون معايا وجبات في الشنطة، لأني ماشي على نظام غذائي، ولما بروح البيت بنام ساعة وأروح بعدها التمرين، لأني بتمرن يومياً ساعة ونص على الأقل، بعدها بروح آكل وأذاكر شوية وده روتيني اليومي، وبحاول أعطي كل حاجة حقها».