رسالة مهمة من «الصحة» لأولياء الأمور بشأن الأطفال مرضى الربو

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة إلى أولياء الأمور بشأن الأطفال المصابين بمرض الربو، وقالت الوزارة إنّ فصل الشتاء أصعب الأوقات بالنسبة لمرضى الربو، إذ يمكن أن تزيد أعراض الربو، لأنّ سبب حدوث تهيج الشعب الهوائية هو التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

وضع خطة علاج مع الطبيب المختص

وتابعت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها عممته على مديريات الشؤون الصحية، بأنّه على أولياء الأمور وضع خطة علاج مع الطبيب المختص للحالة الطفل لكي يتمكن من المشاركة في الأنشطة الرياضية، مشددة على أهمية الالتزام بدواء الربو الموصوف لهم من قبل الطبيب؛ لتقليل حدوث نوبات الربو الحادة والشديدة.

تحذير من إصابة الطفل المصاب بالربو من الفيروسات التنفسية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّه لا بد من حماية الأطفال من الإصابة بالالتهابات الفيروسية، إذ إنّ فصل الشتاء هو موسم انتشار الفيروسات التنفسية، مشيرة إلى أنّه في حال الإصابة بالفيروسات التنفسية قد يكون ذلك سبب في تفاقم الأعراض، وعلى أولياء الأمور الحرص على تطعيم أبنائهم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين بضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام جهاز الاستنشاق الخاص بمرض الربو، داعيًا المواطنين إلى أنّه في حال الرغبة في أي سؤال أو استفسار الاتصال بالخط الساخن للوزارة، وسيتم التوجيه بالحل من خلال المصادر الرسمية.