 «القومي للبحوث»: لقاحات كورونا فعالة مع المتحورات

أكد الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جميع لقاحات كورونا فعالة في التعامل المرض ومتحوراته، لافتا إلى أنه بالنسبة للفيروس فإن الطفرات الخاصة به موجودة ومستمرة ويتم اكتشافها دوريا، موضحا أن جميع الطفرات التي جرى اكتشافها خلال الفترة الحالية ليست ضارة وغير مقلقة وجميعها بسيطة.

فيروس كورونا

وأوضح رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع الطفرات المكتشفة لفيروس كورونا يتم رصدها ودراستها للوصول إلى تركيبها ومدى تأثيرها على صحة الإنسان وقوتها، لافتا إلى أن فيروس كورونا لن ينتهي، ولكن ما نجده هو أن طفراته ليست بقوتها كما كانت مثيلتها من قبل.

وتابع رئيس التميز العلمي، أنه يجب على المواطنين دوما الاهتمام بأساليب التغذية السليمة والنظافة التامة لمنع انتقال أي فيروسات إليهم، والمحافظة على صحة الآخرين وضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة جسم الإنسان والحصول على اللقاحات اللازمة للوقاية من الإصابة بأي مرض.