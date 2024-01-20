مسلسل حالة خاصة الحلقة 7.. هل تشهد زواج «نديم أبوسريع» و«رام الله»؟

ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة، وذلك بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة الماضية، إذ تكشف الحلقة المقبلة مصير العلاقة بين نديم أبوسريع (طه دسوقي) ورام الله (هاجر السراج)، بعد ما انتهت أحداث الحلقة السادسة من المسلسل على لحظة مصيرية عندما حضر «نديم» إلى كتب كتابها في الوقت الذي تغيب عنه ياسر (أحمد طارق).

واجهت «رام الله» أزمة في الحلقة الماضية من مسلسل حالة خاصة وذلك بعد ما انتهت إقامتها داخل مصر وسيجري ترحيلها إلى الخارج خلال أيام، ولا يوجد حل أمامها سوى الزواج من مصري، ولذلك تطلب من «ياسر» زوج مديرتها أماني النجار، الزواج بها، وتردد في البداية لكنه وافق، قبل أن يتغيب عن الحضور لعقد القران، لكن في الوقت نفسه يظهر نديم ويحضر إلى منزلها.

أحداث ينتظرها الجمهور في مسلسل حالة الحلقة السابعة

ويتساءل الجمهور هل سيتزوج «نديم» من «رام الله» في مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة، من أجل إنقاذها من الترحيل بعد انتهاء إقامتها داخل مصر، وتهرّب «ياسر» منها، وعلى الجانب الآخر، هل سينجح «نديم» في إدارة مكتب المحاماة في الفترة التي حصلت فيها المحامية أماني النجار (غادة عادل) على إجازة، وهي الأمور التي سوف تضح خلال الحلقات المقبلة.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

ومن المقرر أن يعرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء المقبل، على منصة «واتش آت» حصريا، إذ تُعرض حلقتان جديدتان كل أربعاء من كل أسبوع.