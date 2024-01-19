أحمد فايق: طه دسوقي أتقن دوره في «حالة خاصة».. والدقة كلمة السر

قال الإعلامي أحمد فايق إنه يتواجد حاليا بالمكان المرتبط بالمنصة التي يشاهدها ملايين من الشعب المصري والعربي ويستمتعون بأعمالها، وهي منصة watch it: «المكان بألوانه المبهجة وروحه يشجع على العمل، والدكتورة نشوى جاد من الأشخاص الناجحة في هذا الموضوع، واستطاعت خلق بيئة تشجعك على العمل».

فايق: حالة خاصة مسلسل رائع

وأضاف أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الجميع شاهد «حالة خاصة»، وهو مسلسل رائع وجزء كبير من نجاحه هي كلمة واحدة فقط وهي الإتقان، فكل شيء جرى فيه بإتقان ودقة شديدة.

شخصية طه دسوقي في حالة خاصة

ولفت إلى أن الشخصية التي أدى دورها الفنان طه دسوقي، هي شخصية قريبة من القلوب نظرا لإتقانها بشكل حقيقي، وجزء من الإتقان هو فريق العمل الذي عمل حول هذه الشخصية.

وتابع: «اليوم سنكتشف مع بعض عبدالله أشرف، وهو مصاب بدرجة خفيفة بطيف من أطياف التوحد، وهو زميل يعمل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كمونتير في منصة watch it والذي درب طه دسوقي على كل تفاصيل الشخصية».