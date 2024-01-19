الفلسطيني عبد الله كحيل ومُلهم أبطال «حالة خاصة» ضيفا «مصر تستطيع» اليوم

عرضت قناة «dmc»، برومو حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق.

وتُذاع الحلقة في تمام الثامنة من مساء اليوم، إذ يلتقي الإعلامي أحمد فايق، بالطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، الذي يعود للسير على قدميه مرة أخرى لأول مرة منذ شهرين، بعد تلقيه العلاج في مصر، وتحديدا، في معهد ناصر، بعدما تعرض للإصابة جراء حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الإعلامي أحمد فايق: «الأمل وحب الحياة هو الذي جمع بين عبدالله الفلسطيني وعبدالله المصري»، أما الطفل فأكد شعوره بالأمان بسبب وجوده في مصر، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن «يسلم على الرئيس السيسي».

وعبرت والدته عن سعادتها بعودة ابنها إلى المشي، مؤكدةً أن الفلسطينيين والمصريين إخوة.

وسيكون للحلقة بطل آخر هو عبد الله أشرف، الذي حوّل طيف التوحد إلى طاقة إلهام لفريق عمل مسلسل «حالة خاصة»، كما أصبح أحد أفراد فريق عمل منصة «ووتش إت»، إذ أشار الإعلامي أحمد فايق، إلى أنه هو الذي درب الفنان طه دسوقي على كل تفاصيل شخصيته التي جسدها في مسلسل حالة خاصة الذي تعرض حلقاته عبر منصة «ووتش إت».