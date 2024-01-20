ملخص 4 حلقات من مسلسل حالة خاصة.. 3 فنانين يتنافسون على حب «رام الله»

نجاح كبير حققه مسلسل حالة خاصة منذ عرض أولى حلقاته على منصة «watch it»، لأنه يناقش محاور اجتماعية مختلفة من أبرزها مهنة المحاماة ومرض التوحد، ما جعل الكثيرون يحرص على متابعته بشكل مستمر وينتظرون عرض حلقاته.

ملخص أحداث الحلقات الأولى

أحداث مختلفة ومشوقة شهدتها الحلقات الأربعة السابقة من مسلسل حالة خاصة من ضمنها انتقال نديم إلى مكتب المحامية أماني النجار الدور الذي تجسده الفنانة غادة عادل، في محاولة منه للانضمام والتدريب في مكتبها، حيث بدأ رحلته في حل القضية الأولى مع مجموعة من المتدربين وهم رام الله الدور الذي تجسده الفنانة «هاجر السراج» وندى «لينا إيهاب» وعز الدور الذي يجسده الفنان «حسن أبو الروس».

الحلقتان الثالثة والرابعة

وأبرزت أحداث الحلقة الثالثة والرابعة من المسلسل مدى عبقرية نديم، ومساعدته للمحامية أماني النجار في إحدى القضايا واكتشاف ثغرة عبقرية، من هنا قررت ضمه للمكتب.

أحداث الحلقتان الخامسة والسادسة

وفي الحلقتين الخامسة والسادسة تنافس ثلاثة فنانين للزواج من شخصية رام الله التي تجسد شخصيتها الفنانة هاجر السراج، حيث كان من الأشخاص الذين يتنافسوا للزواج منها «نديم» الدور الذي يجسده الفنان طه دسوقي فهو خلال أحداث الحلقة الخامسة قدم لها خاتمًا هدية.

وكانت رام الله تريد الزواج من رجل مصري لأنها سورية الجنسية وتريد تجديد إقامتها التي انتهت مدتها وفشلت في تجديدها لذلك فكرت في الزواج من رجل مصري من أجل الحصول على الجنسية وحل هذه المشكلة.

في نهاية أحداث الحلقة السادسة من المسلسل، ظهرت رام الله وهى تجلس برفقة المأذون والشهود وتنتظر أحد الأشخاص للزواج منه، ليبقى السؤال هنا من هو الشخص الذي سوف تتزوج منه الفتاة السورية، خاصة أن الحلقة انتهت على قدم نهاية الحلقة نديم إليها، ما جعل الكثيرون يتوقعوا انها سوف تتزوج منه خاصة بعد علاقة الصداقة القوية التي نسئت بينها وبينه منذ تعارفهما.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: غادة عادل، طه الدسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وأيضا وئام مجدي، نبيل علي ماهر، أحمد طارق، علي السبع، أحمد الأزعر، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.