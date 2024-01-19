البطل الحقيقي لـ«حالة خاصة»: التوحد يختلف من شخص لآخر.. وأعمل مونتيرا بسبب حبي للفن

قال الشاب عبد الله أشرف المونتير بمنصة watch it والبطل الحقيقي لمسلسل «حالة خاصة»، إنه طالب في آخر سنة بكلية إدارة أعمال بجامعة حلوان ويقدم محتوى عبر «يوتيوب» في أوقات فراغه، وكان الدافع له هو إعجابه بفكرة صنع الفيديوهات وخطواتها اللازمة إذ يعتبر المونتاج فنا، لافتًا إلى أنه بدأ المجال منذ المدرسة وازداد الشغف وحبه للعمل منذ سن الـ18، وفوجئ عندما أتت له الفرصة ليتدرب كمونتير ويقدم يد المساعدة بالمسلسل أيضًا.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «دي إم سي»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه يرى المستقبل مختلفا خاصة بوجود الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن أكثر ما يشعره بالسعادة هو اهتمامه بالآخرين ومساعدتهم: «بحس إني مضايق لما بقصر مع حد بحبه».

وتابع أن أكثر ما يحزنه هو التفكير بالماضي والخوف من المستقبل وتحديد أهدافه وطريقة وصوله لها وعدم تضييع الوقت، مواصلًا أن حالة التوحد الخاصة به اكتشفها عن طريق جمعية خاصة وكانت نسبة بسيطة ومختلفة عن الكل.

حالات التوحد وطرق التواصل

واستكمل حديثه واصفًا حالة التوحد، قائلًا: «درجات التوحد تختلف من شخص لآخر وتأثيره مختلف، وتتنوع أساليب التواصل للمصابين به بين الكلام والإشارات وغيرها لصعوبة تواصلهم مع الآخرين، ولهم طرق معينة بأداء المهام إلى جانب وجود ضعف اجتماعي وصعوبة بالتواصل مع العالم الخارجي».