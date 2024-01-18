900 وظيفة خالية في البريد المصري.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن 900 وظيفة شاغرة في هيئة البريد المصري، والتي يبدأ التقديم عليها بدءًا من اليوم الخميس 18 يناير، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31 من الشهر نفسه، ويمكن التقديم عليها إلكترونيا، عبر بوابة الوظائف الحكومية، وإليك الشروط وخطوات التقديم كالتالي.

شروط التقديم والمؤهلات المطلوبة

- أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة مصري الجنسية.

- ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها، وهي: بكالوريوس هندسة في إحدى التخصصات المطلوبة أو مؤهل عال مناسب، وكذلك ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

- الحصول على تقدير عام جيد على الأقل.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم إعادة اعتباره.

- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمض على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.

- أن يجتاز الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة.

- أن يسدد المتقدم مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة».

كيفية التقديم على الوظائف

-الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية عبر الإنترنت من هنــــــا.

- إنشاء حساب جديد في البوابة، إذا لم يكن لك حساب بالفعل.

- اختيار الوظيفة المتقدم لها.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- تحميل المستندات المطلوبة.

-الضغط على زر «تقديم».

التخصصات المطلوبة

- أخصائي بريد ثالث.

- مهندس ميكانيكا سيارات ثالث.

- أخصائي مكتب بريد ثالث.

- مهندس تخطيط النقل ثالث.

- مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث.

- محامٍ ثالث.

- مهندس كهرباء ثالث.

- مهندس ميكانيكا ثالث.

- خدمة عملاء ثالث.

- مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث.