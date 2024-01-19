دعاء أول جمعة في شهر رجب.. يا رب ارحمني رحمة واسعة

يهتم العديد من المواطنين بترديد دعاء أول جمعة في شهر رجب حيث إن هذا الشهر واحد من الأشهر الخيرة، وفيها بركة كبيرة يستغل العديد من المواطنين إلى استغلالها، ويوم الجمعة واحدا من خير أيام الأسبوع، ويحاول العباد على استغلاله على الوجه الأكمل، ويعتبر كل من الدعاء والصلاة من خير العبادات التي يحرص عليها المسلم في هذا اليوم لا سيما أنّها الجمعة الأولى من شهر رجب.

دعاء أول جمعة في شهر رجب

ويعتبر دعاء أول جمعة فى شهر رجب واحدًا من الأدعية المستحب الاستعانة بها والإكثار من ترديدها خلال هذا اليوم الذي، وهناك العديد من الأدعية التي تأتي في هذا الإطار، يمكن للعبد أن يستعين بها، ومن ضمنها على سبيل المثال:

- يا رب ارحمني رحمة واسعة واغنني عمن سواك يا رب العالمين.

- اللهم لا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة.. وارزقني من حيث لا احتسب

- يا رب اعصمني من كل شر وسوء ولا تأخذني على غرة ولا غفلة.

دعاء أول جمعة في شهر رجب المستحب

كانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت في أحد منشوراتها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن دعاء أول جمعة في شهر رجب ليس له صيغة محددة، بل هناك العديد من الأدعية كل منها له صيغة مختلفة، تأتي في نفس الإطار، وأنه على العبد أن يدعوا الله سبحانه وتعالى بما يرغب، دون أن يكترث لصيغة معينة.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن هناك بعض الأدعية من المستحب أن يرددها العبد دعاء أول جمعة في شهر رجب، ومن هذه الأدعية:

- اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا.. يا رب عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا رب العالمين.

- يا حنان يا منان يا الله يا ذو الجلال والإكرام يا بديع السموات والأرض.. اغفر لنا وتوفنا ونحن مسلمين.

- اللهم في شهر رجب الكريم ارزقني الحلال كله ما علمت منه ومالم اعلم وأغنني بفضلك عمن سواك يا كريم

- يا رب كما سترت ما مضى برحمتك الواسع فاستر لنا ما تبقى من نعمتك.