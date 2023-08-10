«الخدمات البيطرية»: تخفيض قيمة التأمين على الماشية من 1.5 إلى 1% من قيمتها

قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إنّ الصندوق أُنشئ منذ أكثر من 60 سنة، وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة، توعية الفلاحين بأهمية الصندوق، بالتنسيق والتزامن مع المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل مشروع البتلو.

وأضاف صابر في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «لكي يحصل الفلاح على القرض يجب أن يؤمن على ثروته الحيوانية»، مشيرًا إلى أنّ القروض والمنح ومشروع البتلو أثرت الإنتاج الحيواني في مصر بما لا يقل عن مليون رأس جرى التأمين عليها.

وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أنّ الفلاحين بدأوا زيادة الثروة الحيوانية لديهم، من خلال قروض البنوك، لافتًا إلى أنّه جرى تخفيض قيمة التأمين على الماشية من 1.5% من قيمة الماشية إلى 1% فقط من قيمتها.

ولفت رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إلى وجود 37 مرضًا يُجري علاج الماشية منهم مجانا، إذا ما قام الفلاح بالتأمين على الماشية، كما يحصل على أعلاف محسنة من مصانع الصندوق، وطرح الصندوق جرعات تلقيح صناعي للإناث التي تصل إلى مرحلة البلوغ، كما جرى طرح خدمات بيطرية بتخفيض 50% في الوحدات البيطرية.