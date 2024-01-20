مشروب يحمي من نزلات البرد.. لن يكلفك أكثر من 10 جنيهات

فصل الشتاء يرتبط بتزايد نسب الإصابة بنزلات البرد، حيث يصاحبها مشاكل في الجهاز التنفسي لنشاط العدوى الفيروسية بسبب التقلبات الجوية، ويلجأ كثيرون لتناول المشروبات الطبيعية للوقاية من نزلات البرد، بخاصة التي تستمر لأيام طويلة ما يسبب إزعاجا للبعض، وهناك مشروب يحمي من نزلات البرد، يمكن أن يحرص الأشخاص على تناوله يوميا خلال الشتاء.

مشروب يحمي من نزلات البرد

يمكن تناول مشروب يحمي من نزلات البرد، حيث تتواجد مكوناته في كل منزل ولا يكلفك أكثر من 10 جنيهات، وهو عبارة عن الزنجبيل، الثوم، الجزر والأناناس، وفقا لما قاله الدكتور أحمد عبدالله، أخصائي الأمراض الصدرية، حيث إن الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، التي تساعد في مكافحة الفيروسات المسببة للبرد والتهاب الحلق، كما أن الثوم مضاد للجراثيم ويساعد على طرد الفيروس بسبب مادة الأليسين، كما يساعد في رفع مستوى المناعة لاحتوائه على فيتامين A، B1، بينما يساعد الجزر في الحفاظ على مناعة الجسم ومكافحة البكتيريا والفيروسات.

ووفق لأخصائي الأمراض الصدرية، فيمكن إعداد المكون بطريقة بسيطة وهي كالتالي:

- تقشير قطعة صغيرة من الزنجبيل.

- تقشير 3 فصوص ثوم.

- تقطيع جزرتين إلى قطع صغيرة.

- إضافة شريحة أناناس.

- مزج المكونات في الخلاط حتى تتحول المكونات إلى مشروب.

- تناول كوب منه مرة واحدة في اليوم.

- مشروب الزنجبيل بالليمون و العسل

- إضافة ملعقة عسل أبيض.

- ملعقة مبشورة كبيرة من الزنجبيل.

- شريحة ليمون طازجة.

- كوب ماء مغلي.

- بشر الزنجبيل مع شريحة الليمون، ثم يصب الماء المغلي ويغطى الفنجان لمدة 5 دقائق، ثم يضاف العسل الأبيض ويشرب مرتين يوميا.

- شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل هو مشروب يحمي من نزلات البرد، لاحتوائه على مادة السيسكيتيربينيس التي تعالج فيروسات الأنف، حيث يمكن إضافة ملعقتين من الزنجبيل المبشور إلى الشاي الأخضر، وتناول هذا الخليط السحري لحل مشكلة نزلات البرد.