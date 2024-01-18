«الصحة» تحذّر من أدوية متداولة لعلاج نزلات البرد: اذهبوا للطبيب أولا

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إنّ انتشار الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء أمر طبيعي، لكن جائحة كورونا جعلت البعض يظن أنّه الفيروس الوحيد المنتشر على مستوى العالم.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ أكثر الفيروسات التنفسية المنتشرة في التوقيت الحالي هو متحور كورونا الجديد والفيروس المخلوي التنفسي، مطالبا المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية ليس فقط للحماية من الفيروسات التنفسية ولكن الأمراض الأخرى.

تحذير رسمي من الأدوية المنتشرة لعلاج نزلات البرد وغيرها

وتابع المصدر، أنّ هناك منشورات متداولة عبر فيس بوك تروّج لأدوية لعلاج الدور المنتشر بين المواطنين، محذّرا من تناول الأدوية خاصة وأنّ الحالات المرضية تختلف من مريض لآخر، والأدوية تؤخذ وفقا لتشخيص الطبيب المعالج وليس مواقع التواصل الاجتماعي.

انتهاء موجة الفيروسات التنفسية

وأضاف المصدر، أنّ موجة الفيروسات التنفسية ستختفي في النصف الثاني من فبراير، وذروة الانتشار تكون في شهري ديسمبر ويناير، مطالبا المواطنين بالحصول على اللقاحات خاصة لقاح الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من وقت لآخر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أصدرت تقريرا بشأن الفيروسات التنفسية، موضحة أنّها «المخلوي التنفسي، وكورونا، والغدي، والهربس، والإنفلونزا»، والأعراض تتشابه لكن طريقة العلاج تختلف.