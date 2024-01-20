خبير: زراعة القطن في فبراير المقبل تضاعف الإنتاحية لـ14 قنطارا

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن أفضل موعد لزراعة القطن خلال موسم الزراعة 2024 هو شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الزراعات المبكرة لهذا المحصول تضاعف الإنتاحية للضعف لكل فدان، ما يعني إنتاج 14 قنطارا.

زراعة محصول القطن مبكرا

وأوضح رئيس قسم تربية القطن لـ«الوطن»، أن أفضل موعد لزراعة محصول القطن في مصر هو منتصف شهر فبراير حتي نهاية شهر مارس، لافتا إلى أن الزراعات المبكرة تجعل المحصول ذات إنتاجية عالية، وذلك جراء تفادي الإصابة بالآفات التي تصيب المحصول حال زراعته بعد ذلك.

أفضل أصناف تقاوي القطن المصري

وأشار «أبواليزيد» إلى أن أفضل أنواع وأصناف تقاوي القطن المصري هي:

- صنف تقاوي القطن

- جيزة 96 فائق الطول.

- صنف تقاوي القطن جيزة 97 طويل التيلة.

- صنف تقاوي القطن جيزة 95 طويل التيلة.

- صنف تقاوي القطن جيزة 86 طويل التيلة.

- صنف تقاوي القطن جيزة 92 طويل التيلة.