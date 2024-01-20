الإمارات تدعو لتكثيف جهود إنهاء التوتر المتصاعد بالشرق الأوسط (فيديو)

بحث عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، مع تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لا سيما الإنسانية، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

منع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في غزة

كما استعرضا أهمية تكثيف المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والأولوية القصوى لتأمين الحماية لكل المدنيين، ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في غزة.

أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة

وأكد وزير الخارجية الإماراتي ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة وتكثيف المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة.

بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي تطلع بلاده إلى العمل مع سلوفينيا بهدف دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في كل المجالات، بما يدعم التطلعات التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.