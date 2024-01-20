منظومة حجز عيادات التأمين الصحي في محافظة الفيوم.. الرابط والخطوات

يطرح مئات المواطنين تساؤلًا حول الخضوع للكشف الطبي من خلال منظومة حجز عيادات التأمين الصحي في محافظة الفيوم، بعدما أتاحت الهيئة الحجز من خلال الموقع الإلكتروني أو الهاتف المحمول، وذلك للتيسير عليهم ولتجنب الزحام والتكدس، حيث يذهب كل مواطن أو مواطن إلى الكشف المحدد له وفقًا للموعد الذي تم تحديده له.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، ورابط وخطوات الحجز، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

منظومة حجز عيادات التأمين الصحي في محافظة الفيوم

وتفتح بوابة التعاقدات التابعة للتأمين الصحي، باب التعاقد أمام المواطنين الراغبين في الاشتراك ضمن منظومة التأمين الصحي.

وتوفر منظومة حجز عيادات التأمين الصحي الراحة والنظام للمواطنين، عبر تمكينهم من اختيار وحجز العيادة التي يرغبون في الخضوع للكشف بها بسهولة ويسر من خلال رابط منظومة التأمين الصحي «اضغط هنا».

وعقب الدخول على رابط منظومة التأمين الصحي، يتم إدخال الرقم القومي بالكامل بصورة صحيحة، فضلًا عن تحديد قانون الانتفاع ثم إتباع الخطوات، وإدخال كافة البيانات اللازمة، وتحديد مكان الكشف الأقرب لك.

إزاي أحجز في عيادات التأمين الصحي؟

وتتيح الهيئة الحجز في عيادات التأمين الصحي، من خلال أرقام التأمين الصحي، وذلك عبر الأرقام المخصصة للحجز والتي تستقبل إتصالات المواطنين في الفترة من 4:00 وحتى 6:00 مساءً، وذلك من خلال الأرقام الآتية.

022543324.

0225754226.

0846312300.

كم سعر الاشتراك في التأمين الصحي؟

ويتراوح سعر الاشتراك في التأمين الصحي، بين 3% وحتى 5% من الأجر التأميني وفقًا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر، وذلك بحسب المهنة والمعالين، إذ حددت هيئة التأمين الصحي الشامل سعر الاشتراك تفصيليًا لكل فئة والتي يمكن معرفتها من خلال بوابة منظومة التأمين الصحي الشامل.