«تعليم أسيوط» تبدأ في ميكنة خدمات استخراج بيانات النجاح للطلاب

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، ميكنة بيانات الطلاب، وتنفيذ حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بشئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإجراءات المتبعة نحو التحول الرقمي، وفي إطار المجهودات التي تبذلها مديرية التربية والتعليم بشأن تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، للتخفيف من الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والنظم الحديثة في العمل .

التطور التكنولوجي

وأكد عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن اتجاه تعليم أسيوط للميكنة فى الإجراءات الخاصة بشئون الطلاب يأتي من خلال العمل كفريق واحد داخل المديرية بما فيه مصلحة الطلاب وبما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التطور التكنولوجى للتعليم.

توفير الجهد والوقت

وقال سيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية والقائم على تطبيق برنامج الميكنة بالمديرية: إن التطوير فى شئون الطلاب سيوفر الوقت والجهد في استخراج بيانات النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من نشر التطبيق الإلكتروني الخاص بميكنة إجراءات الحصول على بيان النجاح والرسوب لهؤلاء الطلاب وفق عدة خطوات سهلة وبسيطة.

وأضاف «الشريف» أن بيانات النجاح والرسوب كانت تستغرق ما يقرب من أسبوع لاستخراجها لكن الميكنة والنظام الجديد سيوفر الوقت، وتستخرج إلكترونيًا في أقل وقت ممكن .