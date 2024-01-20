حالة الطقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية للبلاد اليوم وغدا الأحد، مشيرة إلى أن درجات الحراراة شهدت خلال الساعات الأولى من صباح السبت ارتفاعا ملحوظا مما انعكس على الطقس الدافئ على معظم الأنحاء لتأثر المنخفض الجوي المصري بالكتل الهوائية الصحراوية.

ارتفاع درجات الحرارة

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبرقناة إكسترا نيوز إن طقس البلاد يشهد ارتفاع أعلى من المعدل الطبيعي بقيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار وذلك تأثرا بالكتل الهوائية الصحراوية التي من شأنها أن ترفع حرارة الجو ولكن من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا كبيرا على جميع أنحاء البلاد خلال ساعات الليل لا سيما الساعات المتأخرة منه وبداية الصباح.

الإرتفاع بدرجات الحرارة

تابعت غانم: «من المتوقع أن يستمر الارتفاع بدرجات الحرارة الذي تشهده معظم أنحاء البلاد خلال ساعات النهار حتى غد الأحد ليعاود الطقس الانخفاض من جديد بداية من يوم الاثنين».

واختتمت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية حديثها مؤكدا على أن بداية من الإثنين ستشهد البلاد سقوط متفاوت للأمطار