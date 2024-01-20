الأرجنتين تشهد أول عقد إيجار سكني باستخدام عملة البيتكوين

في حالة غريبة ونادرة من نوعها، توقيع عقد إيجار في الأرجنتين، يعتمد على عملة البيتكوين، ويعتبر الأول من نوعه في البلاد وربما في العالم أيضًا، مما يعطي هذا تطورًا كبيرًا في قبول العملات المشفرة، بحسب ما ذكرته صحيفة «بوينس آيرس 12».

دفع الإيجار بعملة البيتكوين

وبحسب الصحيفة، وقع العقد بين مالك الشقة والمستأجر في مدينة روزاريو، وهي ثالث أكبر مدينة في الأرجنتين، وينص العقد على أن الإيجار يجب أن يتم دفعه شهريًا بواسطة البيتكوين، وهي العملة المشفرة الأكثر انتشارًا في العالم.

ويدفع المستأجر 100 تيثر «USDT»، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وبالتالي، فإن قيمة الإيجار تعادل 100 دولار في العملة الأمريكية، وفقًا لتقرير منصة «بيزنس إنسايدر».

وأفادت الشركة لـ صحيفة «بوينس آيرس 12»، أن عمليات الدفع ستتم عبر منصة فيويند، حيث يعتبر كلا الطرفين أعضاء نشطين فيها، وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها على الأقل في الأرجنتين.

الرئيس الأرجنتيني يوافق على استخدام البيتكوين كعملة قانونية في العقود الرسمية

وفيما يتعلق بتفضيل المستأجر لامتلاك عملة البيتكوين بدلاً من العملات المتداولة في الدولة، صرحت فلورنسيا فيلدمان، مديرة التسويق في فيويند، لمنصة «بيزنس إنسايدر» أن هذا قرار شخصي، وأضافت: «نفترض أنه قد يكون له علاقة بتوقع زيادة سعر البيتكوين في عام 2024، بسبب حدوث حدث التقسيم (Halving) وعوامل أخرى مثل موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة على صناديق البيتكوين المتداولة».

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد موافقة حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير مايلى، على قانون الشهر الماضي، الذي يسمح باستخدام البيتكوين كعملة قانونية في العقود الرسمية.

وفي السنوات الأخيرة، اعتمد الأرجنتينيون بشكل متزايد على العملات المشفرة نظرًا لتدهور قيمة العملة المحلية البيزو، وزيادة معدل التضخم، ويعتقد خبراء العملات المشفرة أن استخدام البيتكوين في العقود يمكن أن يشير إلى خطوة كبيرة نحو اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع في البلاد، وفقًا لتقرير منفذ الأخبار المالية «فكسيمبير».