«مكافحة الإدمان» ينفذ عدة مبادرات بالبحيرة للتوعية بأضرار المخدرات

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تضافر كل الجهود وتكثيف برامج وخطط التوعية لدى جميع فئات المجتمع بالآثار السلبية ومخاطر الإدمان وكيفية الوقاية والعلاج من تلك الظاهرة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية للقضاء على مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، حيث سيقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع إدارة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بتنفيذ عدة مبادرات بالتنسيق مع عدد من متطوعي الصندوق بالمحافظة.

برنامج عمل صندوق مكافحة الإدمان

وأوضحت أن برنامج عمل الصندوق يستمر حتى 8 فبراير 2024، من خلال تنفيذ 4 لقاءات توعية في 4 مراكز إدارية هي« دمنهور - أبو حمص - كفر الدوار- الرحمانية»، وسيتم خلالها تدريب عدد 800 مكلفة خدمة عامة، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مبادرات أخرى بمركزي إيتاي البارود وحوش عيسى خلال الفترة من 12 فبراير حتى 22 فبراير.

كما سيتم تنفيذ 10 مبادرات ميدانية في 10 إدارات حكومية كبرى بمديريات الري والصحة والأوقاف والطب البيطري والقوى العاملة التضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة والمديرية المالية ومديرية الطرق والنقل لتوعية العاملين بالجهاز الإداري وذلك في الفترة من 25 فبراير حتى 7 مارس 2024.