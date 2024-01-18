إطلاق مبادرة جديدة لمكافحة الإدمان في المنيا

أطلق شباب المنيا المتطوعين، اليوم الخميس، مبادرة جديدة بعنوان «أنت أقوى من المخدرات»، لنشر التوعية المجتمعية بخطورة الإدمان وطرق الوقاية منه.

واستقبل رئيس مركز ومدينة المنيا، عامر طه، ونائبه محمد عادل، فريق شباب المستقبل المتطوعين، حيث أكدا أهمية المبادرة في الحفاظ على صحة وسلامة أجيال المستقبل من مخاطر الإدمان

توعية الشباب والمواطنين بخطورة الإدمان

وأوضحت ماريا نعيم، مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أن المبادرة تهدف إلى توعية الشباب والمواطنين بخطورة الإدمان، وتعريفهم بطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع المدمنين.

وأضافت أن المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية، خاصة الشباب والمراهقين، حيث سيتم تنفيذها في المدارس والجامعات والمراكز الشبابية والمناطق الشعبية.

تعريف المواطنين بقانون المخدرات

أشارت إسراء رفعت، مشرف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أن المبادرة تهدف إلى تعريف المواطنين بقانون المخدرات رقم 73 لسنة 2021، الذي ينص على فصل الموظف بالجهاز الإداري بالدولة عند ثبوت تعاطى المخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة «أنت أقوى من المخدرات»، هي واحدة من مبادرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التي تهدف إلى نشر التوعية المجتمعية بخطورة الإدمان وطرق الوقاية منه.

وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة في مكافحة ظاهرة الإدمان في محافظة المنيا، حيث تساهم في رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة وطرق الوقاية منها.