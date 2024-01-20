«المحافظة على التراث»: الأقباط يصومون اليوم السابق لعيد الغطاس تعظيما لمكانته

قال الدكتور إيفان إدوارد بولس، عضو جمعية المحافظة على التراث، إن المسيحيين يحتفون في 19 يناير من كل عام، بعيد الغطاس، كونه ذكرى تعميد المسيح في الأردن، على يد يوحنا المعمداني، ويصوم المسيحيون اليوم السابق ليوم العيد، تعظيما لمكانته.

العماد هو أحد أركان المسيحية

وأوضح إدوارد خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة DMC، إن العماد هو أحد أركان المسيحية، ولا يمكن للإنسان أن يكون مسيحيا قبل العماد، موضحا بأنه عند مرور40 يوما على ولادة الطفل إذا كان ذكرا، و30 يوما إذا كانت أنثى، يستوجب على والديه اصطحابه للكنيسة للتعميد، حيث يسقط القمص الماء ثلاث مرات متتالية على الطفل لتعميده، وذلك وسط حفل بحضور المقربين وأصدقاء الأسرة.

الاحتفال بعيد الغطاس

وتطرق عضو جمعية المحافظة على التراث للحديث عن مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس، قائلا: «إن عادات ومظاهر عيد الغطاس، تبدأ بنزول البطريك في مركب بالنيل مع انتهاء ضوء الشمس ليلة العيد، وسط محفل من القسيسين الشماسين للتجول به، ومع ظهور اليوم التالي، ينزل الناس على ضفتي النهر والسباحة به إن استطاعوا».