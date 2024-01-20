منظومة حجز عيادات التأمين الصحي في الشرقية إلكترونيا.. «الطوابير انتهت»

يبحث المواطنون عن تفاصيل منظومة حجز عيادات التأمين الصحي في الشرقية، هروبًا من الطوابير في المستشفيات، وللاستفادة من مجموعة الخدمات التي تقدمها.

رابط حجز منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بالشرقية

وفي هذا السياق، حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي بالشرقية، منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بالمحافظة، من خلال الموقع الإلكتروني، من هنــا، وأوضحت الخطوات كالتالي:

- الدخول على موقع التأمين الصحي على محرك البحث جوجل.

- فتح أيقونة الحجز الإلكتروني لعيادات التأمين الصحي 2024.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المحدد لها.

- الضغط على موافق وستظهر صفحة بها بياناتك ومن بينها الرقم التأميني

- ادخل الموعد في خانة تاريخ الكشف الطبي واختار المستشفى، واسم الطبيب، ثم اضغط حفظ.

الخدمات التي تقدمها هيئة التأمين الصحي

وأشارت هيئة التأمين الصحي بالشرقية في بيان، إلى أن الخدمات التي تقدمها الهيئة تشمل «إجراء الكشف الطبي، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، واستخراج الشهادات الطبية وتقارير المريض وصرف الأدوية والعلاج، وتقديم التوعية الثقافية للمريض للوقاية من الأمراض». فيما تطبق منظومة عمل العيادات المسائية التابعة للتأمين الصحى في العيادات الشاملة بـ«المبرة بالزقازيق وفاقوس والعاشر من رمضان»، وذلك بدءًا من الساعة الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساءً.

كانت وزارة الصحة والسكان حددت في وقت سابق أرقام لحجز موعد كشف طبي على مستوى جميع المحافظات، وذلك من خلال الرقم 0225743324، أو الرقم 0225754226 لمدة ساعتين يوميًا.