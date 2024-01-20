منظومة حجز عيادات التأمين الصحي في المنيا.. الفروع والمواعيد

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنيا عن مواعيد العمل الرسمية لعياداتها ومستشفياتها، ضمن منظومة حجز عيادات التأمين الصحي في المنيا، وذلك بهدف تسهيل الحصول على الخدمات الصحية للمنتفعين بهذه الخدمات.

منظومة حجز عيادات التأمين الصحي في المنيا

وتضم منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بالمنيا، 7 أفرع بمستشفى المبرة، ومستشفى سوزان للتأمين بشارع عدنان المالكي، إضافة إلي اللجان الطبية الفرعية للتأمين الصحي بمراكز أبو قرقاص، وملوي، وسمالوط، وبني مزار، ومغاغة.

تقديم الخدمات لمرضى التأمين الصحي

وقال مسؤول بالتأمين الصحي في المنيا، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، إن جميع المستشفيات والعيادات في منظومة حجز عيادات التأمين الصحي بالمنيا تعمل على تقديم الخدمات لمرضى التأمين الصحي للطلبة والعمال والموظفين ومنتفعي التأمين الصحي.

وتُقسم مواعيد التأمين الصحي إلى قسمين، الأول مستشفيات التأمين الصحي وتعمل على مدار اليوم، وتستقبل جميع التخصصات الطبية وكذلك إجراء العمليات الجراحية، ويتم تحديد موعد الجراحات من خلال الاستشاري فى كل تخصص.

مواعيد منظومة حجز عيادات التأمين الصحي في المنيا

ومواعيد العيادات التي توقيع الكشف الطبي على منتفعي التأمين الصحي في جميع التخصصات الطبية من 8 صباحًا حتى 4 مساءً ويتم تحويل الحالات التي تحتاج عناية أكبر إلى أحد مستشفيات التأمين الصحي.

ويتعاقد التأمين الصحي في محافظة المنيا مع عدد من معامل التحاليل والأشعة والمستشفيات الكبرى، لتحقيق رغبة المريض في اختيار مكان العلاج.