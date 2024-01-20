وظائف خالية للمهندسين في الشرقية 2024.. الراتب يبدأ من 5500 جنيه

أعلنت وزارة العمل، عن وظيفة مهندس في الشرقية للراغبين، وتكون في المدن الصناعية بالمحافظة على أن يبدأ الراتب من 5500 جنيه، قابلة للزيادة حسب المقابلة، جاء ذلك خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تعلن عنها وزارة العمل دوريًا.

وظيفة مهندس بالشرقية براتب يبدأ من 5500 جنيها:

تستعرض «الوطن»، خلال سطور التقرير التالية إعلان وزارة العمل عن وظيفة مهندس بالشرقية 2024 في المدن الصناعية، براتب يبدأ من 5500 جنيه، مع توضيح الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف مهندسين بالشرقية في العاشر من رمضان 2024:

وحددت وزارة العمل وظيفة مهندس بالشرقية للعمل في القطاع الخاص براتب يبدأ من 5500 جنيه، ويتحدد وفق المقابلة التي يجريها الراغب في الوظيفة.

وأوضحت وزارة العمل حاجة شركات القطاع الخاص بالشرقية احتياجها لمهندسين كالتالي:

-مهندسين ميكانيكا بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان.

-مهندسين جودة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان.

-مهندسين كهرباء بالعاشر من رمضان.

-مهندسين جودة بالعاشر من رمضان.

وأوضحت وزارة العمل خلال نشرة التوظيف أن الراتب يبدأ من 5500 جنيه حسب الخبرة ويتم تحديد الراتب قابلا حسب الخبرة والمهنة ومحل العمل بالعاشر من رمضان المناطق الصناعية.

شروط الالتحاق بوظيفة مهندس بالشرقية والمزايا

-توفر الشركات وسيلة مواصلات من الزقازيق بلبيس للعاشر من رمضان للموظفين.

-السن من 25 سنة حتى 30 سنة.

-خبرة من 2 لـ5 سنوات.

-التوجه لمديرية العمل للتقدم للوظيفة المرغوبة وبناء عليه تبحث المديرية الوظيفة الملائمة ثم تيسر له الحصول عليها.

وظائف في 9 محافظات من بينهم وظيفة مهندس بالشرقية:

وكانت وزارة العمل أعلنت في نشرة التوظيف نصف الشهرية عن 3212 وظيفة في 9 محافظات، منها مهندسين، عمال، سائقين، أمين مخزن وغيرها من الوظائف المتاحة في شركت القطاع الخاص مع توفير الحد الأدنى للرواتب والتأمين على الموظفين.