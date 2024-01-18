يترقب الكثير من أولياء الأمور وتلاميذ المرحلة الابتدائية معرفة موعد نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 محافظة الشرقية، خاصة بعد الانتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائي مؤخرا، وإجراء أعمال التصحيح.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 محافظة الشرقية

وقال محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان النتيجة خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات، لافتا إلى أنه يمكن معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 محافظة الشرقية من داخل المدارس.

إعلان نتيجة الشهادة في المدارس

وأوضح أنه فور انتهاء أعمال التصحيح الخاصة بالامتحانات، سيتم عرضها على الإدارات التعليمية واعتمادها من مديرية التربية والتعليم على أن يتم إعلانها في المدارس في وقت لاحق، لتكون مُتاحة لجميع الطلاب والطالبات.

وأكد أن أعمال الامتحانات تمت وفق القواعد المنظمة مع مراعاة الكثافات ومراجعة ومتابعة تأمين حجرة الأسئلة، وحجرة الكنترول، كما تم التصدي لمنع أي تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري، مضيفا أن الامتحانات جرت في أجواء تتسم بالسهولة واليسر، ولم تتلقى غرف متابعة الامتحانات سواء في الإدارات التعليمية أو الغرفة الرئيسية بمقر مديرية التربية والتعليم أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، كما جاءت الامتحانات من المنهج الدراسي وفي مستوى الطالب المتوسط.