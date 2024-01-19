ينتظر الطلاب وأولياء الأمور تحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الشرقية فور انتهاء الامتحانات التي انطلقت أمس الخميس 18 يناير الجاري، وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالشرقية

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالشرقية، مؤكدا أنها ستكون فور الانتهاء من الامتحانات وتصحيح إجابات الطلاب وسيتم الإعلان عنها خلال أسبوع عقب انتهاء أعمال الكنترول.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بعد التصحيح

وأضاف المصدر أن الامتحانات انطلقت يوم الخميس 18 يناير الجاري وتستمر حتى 25 يناير، لافتا إلى الانتهاء من امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والخط والإملاء، فيما يستعد الطلاب لأداء امتحانات الجبر والإحصاء والكمبيوتر يوم الأحد 21 يناير.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية.. بالاسم ورقم الجلوس

وأوضح أنه يبدأ تحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالشرقية فور الانتهاء من الامتحانات وأعمال التصحيح، على أن يتم إعلان الرابط من خلال بوابة محافظة الشرقية الإلكترونية.

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت مديرية التربية والتعليم درجات مواد الشهادة الإعدادية التي يؤدون فيها الامتحانات كالتالي:

المجموع الكلي 140 درجة، موزعة على اللغة العربية 40 درجة، واللغة الإنجليزية 30 درجة، والدراسات الاجتماعية 20 درجة، والعلوم 20 درجة، والرياضيات 30 درجة.