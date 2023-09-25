اغتيال «بلوجر» عراقي شهير بإطلاق النار عليه وسط شوارع بغداد

أطلق مسلحون مجهولون النار على بلوجر عراقي شهير، يعرف باسم «نور بي أم»، أثناء سيره في الشارع بمنطقة الدوواوي، وسط العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن قتله، في مشهد حزين في العراق.

مسلح على دراجة نارية

وقال مصدر في الشرطة العراقية لفضائية «العربية»، إن مسلحًا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية، فتح النار على البلوجر العراقي الشهير، ما أسفر عن مقتله على الفور وسط العاصمة العراقية.

وطوقت الشرطة العراقية المنطقة، وفتحت تحقيقاً في الحادث، وظهر مقطع فيديو مؤثر يوثق والدته وهي تصرخ أثناء وداع جثمان ابنها إلى مثواه الأخير.

خبر متضارب

في الوقت الذي قالت صفحة تحمل اسم «Noor-BM» على «فيسبوك»: «نفت خبر الاغتيال بنشر صورة للبلوغر، مع تعليق «واحد نايم بامن الله يكعد يلكه نفسه مقتول».

وأضافت «زين سؤال ركزو بالصور اني شكلي هيج .. شعري طوله هيج.. والي مقتول يكولون مضروب 3 طلقات هذه مدعوم الي ناشري شغلو عقلكم شويه الله يرحمه للمتوفى».

اغتيال البلوجر

إلا أن عدداً من متابعيه أكدوا أن الحساب ليس صحيحاً ولا يتبع البلوجر، مؤكدين أنه تم اغتياله.

ويعرف «نور بي أم»، واسمه الحقيقي محمد نور، بأنه بلوجر مثير للجدل في البلاد، بسبب المقاطع والصور التي ينشرها عبر منصاته في مواقع التواصل.