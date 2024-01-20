محمد منير يرافق جثمان شقيقته إلى مسجد الحصري لأداء صلاة الجنازة

وصل منذ قليل، جثمان سميحة أبا يزيد، شقيقة الكينج محمد منير، إلى مسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، وسط حضور كبير من الأقارب والأصدقاء، تمهيدا للصلاة عليها وتشييع الجثمان.

جنازة شقيقة محمد منير

وحرص الكينج محمد منير، على مرافقة جثمان شقيقته، قبل أداء صلاة الجنازة.

وكانت شقيقة محمد منير، غيبها الموت فجر اليوم، بأحد المستشفيات فى منطقة الدقي، بعد صراع مع المرض.

وكان الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للكينج الكينج محمد منير، أعلن خبر الوفاة، إذ كتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد شقيقة نجمنا الكبير محمد منير».

أضاف: «ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات، خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته».