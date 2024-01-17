«الهباش»: سنكرر يوم الـ7 من أكتوبر مئة مرة إذا استمر العدوان

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن حرب الإباده يجب أن تتوقف، فأولوية الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، وقف العدوان وإفشال مخطط التهجير الذي تعمل عليه دولة الاحتلال، والثالثة تأمين دخول كل الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، لكن يجب أن نضعها بسياق الأولوليات، والأخيرة وجود سبب لكل ما يجري، وهو وجود الاحتلال داخل الدولة الفلسطينية.

وأضاف «الهباش» خلال مداخلة له عبر تطبيق «zoom» ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة قنوات «dmc»، أن ليس ما حدث هو السبب بل السبب هو وجود الاحتلال، وسيتكرر يوم الـ7 من أكتوبر مئة مرة إذا ظل الاحتلال موجودا، ومن يريد أن يتدخل بشكل إيجابي وحماية المنطقة من التدهور يجب علية إزالة السبب الرئيسي وهو الاحتلال الاسرائيلي.

وتابع: «أن ما يجرى بقطاع غزة ليس حربًا بالمفهوم التقليدي بل عدوان من جيش يوجد معه أقوى أنواع الأسلحة ويعمل على قتل العديد من المدنيين، فالحرب الحالية هي حرب إباده وانتقامية من طرف واحد وماهو مطلوب هو استجابة المجموعة الدولية وخاصة الولايات المتحدة لوقفه واجباره على التوقف عن العدوان».