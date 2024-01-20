بطلة مسلسل «Emily in Paris» تتعرض لأزمة صحية خطيرة

تعرضت الممثلة الأمريكية أشلي بارك بطلة مسلسل «Emily in Paris» لوعكة صحية خطيرة الفترة الماضية، أدت إلى دخولها المستشفى خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد 2024، مؤكدة أنها لم تتعافي بشكل كامل حتى الآن.

وكشفت آشلي بارك تفاصيل حالتها الصحية، قائلة إنها أصيبت بالتهاب اللوزتين أثناء إجازتها في ديسمبر، تحول إلى «صدمة إنتانية» خطيرة، أصابت العديد من أعضاء جسدها وأثرت عليها، وكتبت «بارك» في تعليق مرفق بصور لها وهي متصلة بالأنابيب وأجهزة الوريد في سرير المستشفى: «أنا ممتنة لأن صحتي تحسنت على الرغم مما قيل لنا في البداية»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

آشلي بارك تكشف تفاصيل تعرضها لأزمة صحية في بداية 2024

ووجهت الممثلة، التي ظهرت مؤخرًا في الفيلم الموسيقي «Mean Girls»، لتشكر زوجها بول فورمان، خلال تدوينتها قائلة: «متنة لتواجده بجانبي دون قيد أو شرط خلال كل هذا».

وتابعت: «لقد هدأت مخاوفي وتواجدت بجانبي في سيارات الإسعاف، وثلاثة مستشفيات أجنبية، وأسبوع في وحدة العناية المركزة، ووحدات الطوارئ المخيفة، وعدد لا يحصى من عمليات المسح والاختبارات والحقن، والألم المبرح، والكثير من الارتباك، كل ذلك بينما كنا وحدنا على الجانب الآخر من العالم بعيدًا عن أولئك الذين نعرفهم، أحبك بول.. أكثر مما يمكنني قوله على الإطلاق».

وأضافت: «لقد ترددت في مشاركة ما حدث لأنني ما زلت في خضم التعافي.. أحبكم جميعاً. أنا أتعافى وأعدكم بأنني سأكون بخير».