نائب محافظ قنا يجري مقابلات مع 17 متقدما لشغل الوظائف القيادية

ترأس الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة، وذلك لاختيار مديرى الإدارات الفرعية لإدارة الشباب بمراكز المحافظة التسعة لمديرية الشباب والرياضة، والتي تضمنت في عضويتها حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، محمد عبد الرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد يوسف الراوي مدير مديرية التنظيم والادارة بقنا، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة وأحمد أبو المجد مدير ادارة الشئون القانونية بالديوان العام وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والدكتورة هبه القاضي استاذ اللغة الانجليزية بجامعة جنوب الوادي.

أختيار الوظائف القيادية

ومن جانبه أوضح نائب محافظ قنا، أن عدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف 17 متقدما، تم إجراء مقابلات شخصية لهم لاختيار الأنسب من بينهم وذلك بهدف ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بالمحافظة وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري بالوحدات المحلية للمراكز والقرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.

معايير شغل الوظائف

وأضاف «عمر»، أن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.