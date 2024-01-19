محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق في نجع حمادي بتكلفة 1.2 مليون جنيه

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المسجد العتيق بنجع أولاد علي بقرية أولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك عقب لانتهاء من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد التي تمت بالجهود الذاتية، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

استمع محافظ قنا إلى خطبة الجمعة بعنوان «مجتمع بلا إدمان.. المخدرات طريق الهلاك»، حيث تناول الخطيب رأي الشرع في مواجهةَ التعاطِي والإدمانِ وتجارةَ المخدراتِ كمطلبٌ شرعيٌّ وواجبٌ وطنيٌّ، لحماية المجتمع، خاصةٍ الشبابُ مِن وباءِ الإدمانِ الذي يشكلُ خطرًا كبيرًا على الفردِ والأسرةِ والمجتمعِ.

افتتاح مساجد في قنا

ومن جانبه أشاد محافظ قنا باهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، من خلال إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم صيانة مسجد العتيق بالجهود الذاتية، على مساحة 190 مترا، بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليون جنيه، وتجهيزه كاملا، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت اليوم افتتاح إحلال وتجديد مسجد الهدى بنجع العمدة بقرية العليقات بمركز قوص بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة 480 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه.