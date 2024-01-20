نجوم الفن والإعلام يساندون محمد منير في جنازة شقيقته (صور)

انطلقت منذ قليل، جنازة سميحة أبا يزيد، شقيقة الكينج محمد منير، من مسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، بحضور نجوم الفن والوسط الإعلامي، تمهيدا لدفن الجثمان في مقابر العائلة، بطريق الواحات.

وكان في مقدمة الحضور النائب مصطفى بكري، الإعلامي محمود سعد، الفنان أحمد عصام، الفنان أيمن عزب، ومحمود صيام عضو فرقة مسار إجباري.

تفاصيل وفاة شقيقة الفنان محمد منير

وظهرت ملامح الحزن على وجه الكينج محمد منير، أثناء صلاة الجنازة، وحاول المحيطون به التخفيف عنه.

وكانت شقيقة محمد منير، غيبها الموت فجر اليوم، بأحد المستشفيات في منطقة الدقي، بعد صراع مع المرض.