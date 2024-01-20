نقابة الموسيقيين تنعى شقيقة الكينج محمد منير

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، الكينج محمد منير في وفاة شقيقته التي غيبها الموت فجر اليوم.

نقابة الموسيقيين تنعى شقيقة الفنان محمد منير

وقال مصطفى القصبي المستشار الاعلامي لنقابة الموسيقيين في بيان صحفي: «ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان».

وشُيع جثمان شقيقة الكينج محمد منير من مسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، بعد صلاة الظهر اليوم، وحرص على الحضور لمساندته الإعلاميان مصطفى بكرى ومحمود سعد والفنان شاندو.