«بيطري الشرقية» ينظم قافلة مجانية في قرية بني هلال بمنيا القمح

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية نظمت، بالاشتراك مع معهد جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية بني هلال التابعة لمركز ومدينة منيا القمح.

القافلة البيطرية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري

وأشار «متولي»، في بيان، إلى أن القافلة البيطرية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري، وذلك بحضور كلٍ من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ورؤساء أقسام الرعاية والعلاج والإرشاد والوقاية والابيدميولوجى بإدارة منيا القمح البيطرية ومدير وحدة بني هلال وجميع العاملين بها وعدد كبير من المربين بالقرية، جرى من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

رش 500 رأس ماشية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة تولت رش (500) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (200) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس)، ومشروع تمويل شراء عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية.