تحذير رسمي من قطرة شهيرة للعين مغشوشة في السوق.. إليك طرق معرفتها

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا رسميا للمواطنين بشأن قطرة للعين مغشوشة موجودة في السوق، وقالت في بيان إن القطرة من إنتاج شركة القاهره للأدوية والصناعات الكيماوية Prisoline Eye Drop، وجرى وقف تداول وتحريز العبوات المقلدة، وطالبت الهيئة من المواطنين عدم شراء المستحضرات الحيوية إلا من الصيدليات المرخصة.

عبوات مغشوشة من قطرة العين.. كيف تعرفها؟

ودعت هيئة الدواء المواطنين إلى ضرورة التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن لها أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، موضحة كيفية التفرقة ومعرفة العبوات المغشوشة، على النحو التالي:

- العبوة الخارجية مدون عليها تسجيل E.D.A، والعبوة الداخلية مدون عليها تسجيل M.O.H

- العبوة المقلدة النشرة حول الزجاجة

- العبوة المغشوشة لا توجد فجوة دائرية بجوار شعار الشركة

جدير بالذكر أن القطرة تستخدم لتخفيف الإحمرار وحكة العين بسبب نزلات البرد والحساسية وتهيج العين، لكن وفق ما يصفه الطبيب.